Modelo baiana descoberta em posto de gasolina morre aos 32 anos; conheça trajetória

A modelo Giane Alves morreu aos 32 anos após sofrer um mal súbito enquanto acompanhava o filho recém-nascido em uma consulta médica de rotina, em Condeúba, no sudoeste da Bahia. O bebê, Felipe, havia nascido há apenas 45 dias.

Giane estava acompanhada do marido, José Sobrinho, do filho mais velho, Gael, de 7 anos, e de uma amiga quando passou mal. Ela chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e morreu no hospital.

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A morte repentina surpreendeu familiares e pessoas que acompanhavam a trajetória profissional da modelo. Segundo Miguel Crispim, agente de Giane, ela não apresentava problemas de saúde e havia realizado exames recentemente por causa da gestação.

Crispim afirmou que Giane mantinha hábitos considerados saudáveis, não fumava, não costumava consumir bebidas alcoólicas e não fazia uso contínuo de medicamentos.

Quem era Giane Alves

Baiana, Giane construiu carreira no mundo da moda e acumulou trabalhos no Brasil e no exterior. Nos últimos anos, ela havia escolhido morar em Condeúba em busca de mais qualidade de vida, conciliando a rotina no interior da Bahia com viagens profissionais para São Paulo e outros países.

A modelo participou de eventos importantes do setor, incluindo semanas de moda de São Paulo e Nova York. Ao longo da trajetória, também realizou trabalhos para marcas como:

Riachuelo, Arezzo e Schutz;

além de aparecer em editoriais de publicações como Marie Claire e Vogue Brasil.

Nas redes sociais, a maior parte das publicações de Giane era dedicada à carreira. Em alguns momentos, porém, ela compartilhava registros da maternidade. Em uma postagem de 2022 ao lado do primogênito, Gael, escreveu sobre o significado de ser mãe.

Giane Alves durante a semana de moda de Nova Iorque, em 2025 - Foto: Reprodução Redes Sociais

De um posto de combustíveis para o mundo da moda

A entrada de Giane na carreira aconteceu de maneira inesperada. Antes de trabalhar como modelo, ela atuava em um posto de combustíveis em São Paulo, onde acabou sendo descoberta por uma profissional ligada ao mercado da moda.

Após ser abordada no local, Giane foi encaminhada para uma agência e começou a conquistar trabalhos como modelo. A partir daí, passou a construir uma trajetória que se estendeu por mais de uma década.

Miguel Crispim, que acompanhou a carreira de Giane durante anos, descreveu a baiana como uma profissional dedicada e comprometida com seus princípios. Segundo ele, o trabalho na moda também permitiu que ela alcançasse objetivos pessoais e proporcionasse melhores condições à família.

Giane deixa o marido e dois filhos, Gael, de 7 anos, e Felipe, de apenas 45 dias.