Morador de rua suspeito de furtar máquina de lavar é preso

A polícia segue investigando o paradeiro da máquina de lavar furtada - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Um homem em situação de rua foi preso na tarde desta quarta-feira, 23, em Aracaju, Sergipe, sob suspeita de furtar uma máquina de lavar roupas que estava exposta em frente a uma loja no centro da cidade. O furto ocorreu no dia 10 de outubro.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após o recebimento de um vídeo, na terça-feira, 22, que mostrava o suspeito carregando o eletrodoméstico em frente ao estabelecimento comercial. A gravação foi fundamental para a identificação do homem.

O delegado André David, responsável pelo caso, destacou que a identificação foi desafiadora, pois o suspeito, além de estar em situação de rua, era egresso do sistema prisional. O homem já possuía um histórico de crimes relacionados a roubos.

A polícia segue investigando o paradeiro da máquina de lavar furtada, que ainda não foi recuperada. O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.