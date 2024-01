Moraes nega novo pedido de liberdade de ex-diretor da PRF | A TARDE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , negou o pedido da defesa do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, para revogar sua prisão preventiva. Segundo a Polícia Federal (PF), ele é suspeito de ordenar bloqueio de estradas por meio de blitze, durante as eleições de 2022.

Segundo informações obtidas e divulgadas pelo O Globo, a decisão foi dada em 17 de dezembro, de forma sigilosa. A defesa do ex-diretor argumentou que ele não oferece riscos às investigações, por já estar aposentado, e estar com problemas de saúde que ele estaria passando.

No despacho, Moraes afirma que continuam presentes os requisitos para prisão preventiva previstos no Código de Processo Penal. Ao determinar a prisão do ex-diretor-geral da PRF, em agosto, o ministro alegou que duas pessoas que ocupavam cargos de chefia na corporação na época dos fatos, indicadas por Vasques, aparentemente faltaram com a verdade ao prestar depoimento, o que indicaria a presença de “temor reverencial”.

"A efetividade das inúmeras e necessárias oitivas de agentes da Polícia Rodoviária Federal sobre eventual determinação de Silvinei Vasques, então Diretor-Geral da PRF, para realização de 'policiamento direcionado', pode ser prejudicada pela manutenção da liberdade do investigado", escreveu Moraes.