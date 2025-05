Morre, aos 100 anos, jornalista e poeta Wilson Figueiredo

Wilson Figueiredo foi o 1º jornalista a antever renúncia do então presidente Jânio Quadros, em 1961 - Foto: Reprodução

O jornalista e poeta Wilson Augusto Figueiredo morreu no domingo, 20, aos 100 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi informada.

Figueiredo nasceu em 29 de julho de 1924 no município de Castelo (ES). Passou a juventude em Belo Horizonte (MG), onde iniciou a trajetória no jornalismo aos 20 anos.

Em 1957, mudou-se para o Rio. Trabalhou em vários jornais e revistas até chegar ao Jornal do Brasil, onde atuou por 45 anos em funções diversas: editorialista, redator, colunista e comentarista político.

Wilson trabalhou com nomes como Antônio Callado, Carlos Castello Branco, Ferreira Gullar, Zózimo Barroso do Amaral, Alberto Dines e Odilo Costa Filho. No impresso carioca, ele participou da reforma gráfica e editorial.

Foi o 1º jornalista a antever a renúncia do então presidente Jânio Quadros, em 1961.

Figueiredo trabalhou em outros veículos: Agência Meridional, dos Diários Associados, Folha de Minas, O Jornal e Última Hora. Em revistas, atuou na Manchete e na Mundo Ilustrado, editada pelo Diário de Notícias.

Aos 80 anos, integrou-se à equipe da agência FSB Comunicação. Exerceu na empresa papel relevante na construção de estratégias de comunicação e gestão de crise.