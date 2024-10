Morre o humorista Ary Toledo aos 87 anos

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Brasil se despede do humorista Ary Toledo, que faleceu neste sábado (12), aos 87 anos, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A notícia foi anunciada pela família em uma mensagem publicada no perfil oficial do artista no Instagram.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta”, escreveu a família na legenda da postagem.

O velório de Ary Toledo ocorrerá neste sábado no Ossel Memorial, em São Caetano, a partir das 14 horas, e a cremação está marcada para as 19 horas.

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, em 22 de agosto de 1937, Ary Toledo construiu uma carreira de sucesso na televisão e no rádio, onde se destacou por suas piadas e histórias engraçadas. Passou a infância na cidade de Ourinhos e, aos 22 anos, mudou-se para São Paulo, onde iniciou sua trajetória como cantor e contador de piadas, além de atuar em diversos projetos.

Ao longo de sua carreira, Toledo trabalhou em emissoras de televisão como TV Tupi, Record e SBT, e também escreveu vários livros de piadas e lançou diversos discos, deixando um legado que será lembrado com carinho por fãs e admiradores.