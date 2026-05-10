Morte de fundador de sorveteria tradicional emociona clientes: “Mudou a história"

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A morte do empresário Euclides Pereira, fundador da tradicional Sorveteria Nevaska, causou comoção entre clientes, amigos e moradores de Cuiabá, no Mato Grosso. O falecimento foi confirmado pela empresa nas redes sociais na última sexta-feira, 08.

Conhecido por comandar uma das sorveterias mais populares da capital mato-grossense, Euclides recebeu diversas homenagens após a divulgação da notícia.

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Sorveteria fechou unidades após anúncio

Em comunicado publicado nas redes sociais, a Nevaska lamentou a morte do fundador e destacou o legado deixado pelo empresário ao longo dos anos.

“Sua história, dedicação e legado estarão para sempre marcados na trajetória da nossa empresa e na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, afirmou a empresa.

Após o falecimento, todas as unidades da sorveteria permaneceram fechadas durante o fim de semana.

Clientes prestaram homenagens



Nos comentários da publicação, clientes e amigos compartilharam mensagens de carinho e reconhecimento pela trajetória de Euclides Pereira.

“Minha solidariedade à família de Euclides, esse sorveteiro que mudou a história da sorveteria cuiabana oferecendo produtos de alta qualidade e excelente sabor, principal fórmula do sucesso da nossa amada Nevaska”, escreveu um internauta.

Vereador também lamentou morte

O vereador Wlad Mesquita também se manifestou nas redes sociais e relembrou a convivência com o empresário.

“Que notícia triste. Conheço o Sr. Euclides desde a minha adolescência. Sempre foi uma pessoa alegre, batalhadora, prestativa e muito querida por todos ao seu redor. Deixa um exemplo de dedicação, simplicidade e amizade”, publicou.

Até o momento, a família não divulgou informações sobre velório e sepultamento.