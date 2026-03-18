JANTAR FATAL
Morte e 100 intoxicados em pizzaria: pouca higiene e insetos podem ser motivo
O dono do estabelecimento se pronunciou sobre o ocorrido
Por Franciely Gomes
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Uma noite de diversão acabou em tragédia em uma pizzaria de Pombal, no Sertão da Paraíba, nesta sexta-feira, 17. Uma mulher, de 44 anos, identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, morreu e outras 100 pessoas passaram mal, após comerem pizzas no estabelecimento.
Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas apresentaram sintomas de intoxicação alimentar, tais como diarreia, vômitos e dor abdominal. A suspeita é de contaminação de produtos vendidos no estabelecimento, que foi identificado como pizzaria La Favoritta.
Mais de 70 casos foram registrados na unidade de saúde local, O Hospital Regional Senador Rui Carneiro, entre os dias 15 e 16 de março. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade também recebeu cerca de 44 pacientes, que apresentaram os mesmos sintomas e receberam alta após os devidos cuidados médicos.
Interdição da pizzaria
Investigando o caso, a Vigilância Sanitária Municipal interditou a pizzaria após uma inspeção. De acordo com o órgão, os agentes identificaram problemas como presença de insetos e armazenamento inadequado de alimentos.
As amostras colhidas no local foram enviadas para uma análise pericial e o resultado deve sair em breve, confirmando a causa da morte de Rayssa, que atuava como servidora da prefeitura de Pombal e trabalhava na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
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Pronunciamento do dono do estabelecimento
Dono do estabelecimento, Marcos Antônio se pronunciou sobre o ocorrido. O empresário, de 24 anos, pediu desculpas pelo ocorrido e alegou que nunca teve a intenção de machucar ou matar ninguém, destacando que o caso foi uma fatalidade.
“Quero salientar também que jamais eu tive a intenção de machucar qualquer pessoa, prejudicar qualquer pessoa. Porque eu sou jovem, tenho 24 anos e meu comércio é minha vida”, disse ele, em um vídeo divulgado pelo g1.
“Então, jamais iria me sabotar, jamais iria prejudicar, porque tudo o que conquistei foram seis anos de muita luta, muita renúncia e dificuldade. Minha última intenção seria prejudicar justamente os clientes que dão meu sustento, que dão meu pão”, completou.
Por fim, o jovem garantiu que está colaborando com as investigações e reforçou que espera que a situação seja resolvida da melhor maneira. “Eu estou colaborando com a vigilância, fornecendo amostras, com a Polícia Civil também, que eles pediram também”, explicou.
“Estamos enviando isso, estou entregando porque eu preciso da verdade. (Estou colaborando) com a prefeitura também. Eu preciso da verdade para me sentir bem”, concluiu o rapaz.
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