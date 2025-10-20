INTOXICAÇÃO?
Morte suspeita: mulher passa mal e morre após comer pizza
O caso aconteceu no interior de São Paulo e está sendo investigado
Por Redação
Uma mulher passou mal e morreu na noite de sexta-feira, 17, em São José dos Campos, interior de São Paulo após ter comido uma pizza. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do estado.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o sobrinho da mulher, que tinha 51 anos, também teria comido o alimento e passado mal. Ele está internado no Hospital Clínica Sul. As informações foram obtidas pela TV Vanguarda.
Leia Também:
A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo hospital na tarde de sábado, 18, e identificou que as vítimas deram entrada na unidade de saúde com sintomas de intoxicação alimentar.
Após a morte da mulher no hospital, o Instituto Médico Legal (IML) realizará exames periciais para identificar a causa. O caso foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes