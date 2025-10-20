Morte suspeita: mulher passa mal e morre após comer pizza

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do estado - Foto: Divulgação | Freepik

Uma mulher passou mal e morreu na noite de sexta-feira, 17, em São José dos Campos, interior de São Paulo após ter comido uma pizza. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do estado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o sobrinho da mulher, que tinha 51 anos, também teria comido o alimento e passado mal. Ele está internado no Hospital Clínica Sul. As informações foram obtidas pela TV Vanguarda.

A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo hospital na tarde de sábado, 18, e identificou que as vítimas deram entrada na unidade de saúde com sintomas de intoxicação alimentar.

Após a morte da mulher no hospital, o Instituto Médico Legal (IML) realizará exames periciais para identificar a causa. O caso foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.