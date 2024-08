Motociclista de app agride passageiro que pegou em suas partes íntimas

O passageiro conta ainda que percebeu quando o motociclista pegou o celular e supostamente começou a gravar a ação - Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motociclista de aplicativo agride um passageiro após o mesmo passar a mão em suas partes íntimas durante viagem no centro do Rio de Janeiro. As cenas foram registradas pelo próprio motociclista, que xinga e ameaça o passageiro após parar a moto devido ao ocorrido.

No X (antigo Twitter), o passageiro se pronunciou nas redes sociais, afirmando que solicitou a viagem ao centro da cidade e que o motociclista começou com “conversas esquisitas” sobre estar com o órgão genital ereto.



“Ele sugeriu que eu “pegasse” para ver. Eu não sou inocente, assim como ninguém é, então eu segui a viagem dessa forma, com a mão no p* dele mesmo e ele sem reclamar e excitado”, escreveu ele.

O passageiro conta ainda que percebeu quando o motociclista pegou o celular e supostamente começou a gravar a ação. “Quando chegamos na altura do engenho novo, ele parou a moto e aconteceu o que viram nos vídeos. Ele começou a ser agressivo daquele jeito, me bateu, me xingou, etc. Eu tentei correr dele, mas ele me deu uma banda que me fez machucar o pulso, a lombar e a mão”, complementou.



Ele conta ainda que a viagem já estava paga, mas o motorista mandou ele acessar o celular e fazer um PIX para ele, ameaçando agredi-lo com o capacete. Ele disse ainda que após fazer o pagamento percebeu que a conta do aplicativo não é do motociclista que o levou. Segundo o passageiro, foi aberto um Boletim de Ocorrência após a exposição do caso. Logo após os posts na rede social, o passageiro desativou a conta.