Motorista bêbada bate em carro e provoca morte de criança de 5 anos

Ysadora Emmanuelly Ferreira Rodrigues morreu em colisão na Rodovia dos Imigrantes - Foto: Redes sociais e Artesp/Divulgação

Uma motorista de 49 anos provocou a morte de uma menina de 5 anos, na manhã de domingo, 9, após invadir o acostamento e bater em um carro parado na Rodovia dos Imigrantes, em São Vicente (SP). Outras 4 pessoas ficaram feridas, incluindo a condutora.

Segundo a polícia, a motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ela foi levada ao Pronto-Socorro de Cubatão (SP) com o filho e uma outra ocupante do automóvel. No entanto, ela fugiu da unidade de saúde após o atendimento.

A menina vítima do acidente estava no carro com outras quatro pessoas, sendo duas crianças de 6 de 8 anos e um casal. O acidente aconteceu no acostamento do km 46, onde o condutor de um Renault Logan, carro em que estava a vítima fatal, estava parado devido a outro automóvel de um familiar ter apresentado pane.



A polícia conversou com a ocupante do veículo que informou ter conhecido a motorista na noite anterior em um evento em Osasco, onde consumiram bebida alcoólica. Ela ainda contou que as mulheres estavam indo até a praia no momento da batida.

A motorista embriagada dirigia um carro modelo Volkswagen Fox, quando adentrou no acostamento e bateu na traseira do Logan, empurrando o carro até a mureta de concreto do lado esquerdo da pista. A via foi totalmente interditada.

A menina de 5 anos chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como fuga de local de acidente, homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de São Vicente.