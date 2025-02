Pessoas em situação de rua são baleados enquanto dormiam na orla

Até o momento, ninguém foi preso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na cidade de Mongaguá, litoral sul de São Paulo, a Polícia Civil continua as buscas pelos responsáveis por balear quatro pessoas em situação de rua enquanto dormiam próximo a um quiosque na orla. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 10, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, no bairro Jardim Maria Luísa.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, três homens e uma mulher foram socorridas e levadas a unidades de saúde. Uma delas conseguiu buscar atendimento por conta própria no Pronto-Socorro Vera Cruz, enquanto as outras três foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Regional de Itanhaém.

A Prefeitura de Mongaguá informou que uma das vítimas sofreu ferimentos no abdômen e no braço esquerdo, outra foi atingida no tórax e no braço esquerdo, e a terceira não teve as lesões detalhadas.

Após efetuar os disparos, o criminoso fugiu a pé. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Mongaguá, que segue com as investigações.