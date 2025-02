Céu claro e chuvas fracas: confira previsão do tempo para Salvador

Temperatura, durante a semana, vai variar entre 24ºC e 33ºC - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Mais uma semana se inicia, trazendo expectativas sobre a previsão do tempo na capital baiana. Para quem deseja curtir uma praia, esta pode ser uma boa semana. De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), entre segunda-feira, 10, e quarta-feira, 12, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

Ainda segundo a Codesal, entre quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14, o tempo seguirá parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas ao longo do dia.

Já no final de semana, o céu permanecerá parcialmente nublado, com pancadas de chuva fracas a qualquer hora. As temperaturas durante a semana variam entre 24°C e 33°C.