Motorista bêbado atropela e mata dois adolescentes

Dois adolescentes, Heros Alcondas Abreu, de 15 anos, e Kaique Peres Santana, de 16 anos, morreram após serem atropelados enquanto estavam na calçada da Avenida João Paulo Primeiro, na Brasilândia, zona norte de São Paulo no último sábado, 31.

O motorista envolvido no acidente, Sérgio Roberto de Paula, de 53 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool em seu organismo. Ele foi preso, mas, durante a audiência de custódia realizada no domingo, 01, foi liberado. No entanto, a Justiça determinou a suspensão de sua carteira de habilitação.

Após o atropelamento, as vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital das Clínicas e à Santa Casa, mas não resistiram aos ferimentos. Heros e Kaique eram amigos de infância e estavam a caminho de um jogo de futebol quando ocorreu o acidente.