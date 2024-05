Motorista de Porsche é denunciado por homicídio doloso | A TARDE

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima. Ele é acusado de causar o acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, na zona leste de São Paulo.

A denúncia feita pela procuradora do estado de São Paulo, Monique Ratton, também foi a favor da decretação da prisão preventiva do empresário “para evitar que o denunciado, como já fez ao longo das investigações, influencie as testemunhas”.

A justiça do estado já negou outros três pedidos de prisão a Fernando.

"O denunciado ingeriu álcool em dois estabelecimentos antes de apanhar o seu veículo. A namorada e um casal de amigos tentaram demovê-lo da intenção de dirigir, mas o condutor ainda assim optou por assumir o risco", avaliou o MPSP.

O laudo da Polícia Técnico-Científica sobre o caso mostra que o veículo conduzido por Fernando circulava a 156,4 km/h antes de causar o acidente. A tragédia ocorreu na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. A via em questão tem o limite de velocidade estipulado em 50 km/h.

"O denunciado só se apresentou à autoridade policial 36 horas depois da colisão, tendo deixado o local dos fatos com autorização dos policiais militares que atenderam à ocorrência", acrescentou o órgão.

A promotoria também requisitou o compartilhamento das provas com a Promotoria da Justiça Militar para que os agentes públicos respondam pelo eventual cometimento de crime por terem cedido ao pedido da genitora do denunciado de levá-lo ao hospital.