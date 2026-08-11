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Motoristas com mais de 70 anos podem perder CNH

Condutores devem realizar exame obrigatório exigido pelo Detran

Franciely Gomes
Por
Idosos deverão realizar exames para manter a CNH
Idosos deverão realizar exames para manter a CNH - Foto: Ilustrativa | Magnific

Motoristas com mais de 70 anos de idade devem ficar atentos às novas regras impostas pelo Detran sobre a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). De acordo com as mudanças, os condutores idosos terão a validade do documento reduzida.

A nova validade permite que eles mantenham a CNH ativa por cerca de três anos antes da renovação. A mudança visa identificar quais idosos possuem diagnósticos de doenças graves e progressivas, que podem colocar a vida deles e de outras pessoas em risco no trânsito.

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Os motoristas deverão realizar exames e apresentar os resultados das avaliações médicas obrigatórias estipuladas pelo órgão de trânsito. Caso seja diagnosticado com alguma condição de saúde, ou não cumpra a medida, o idoso poderá ter a CNH recolhida administrativo-preventivamente.

Dentre as principais doenças que podem implicar na emissão do novo documento estão Alzheimer, Parkinson, sequelas graves de AVC, diabetes descompensada, cardiopatias graves e perda acentuada de acuidade visual ou auditiva.

Os motoristas 70+ devem cumprir a avaliação a cada três anos e realizar restrições severas em casos de doenças diagnósticas, tais como a obrigatoriedade de adaptação no veículo.

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cnh Detran idosos

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