ALERTA
Motoristas com mais de 70 anos podem perder CNH
Condutores devem realizar exame obrigatório exigido pelo Detran
Motoristas com mais de 70 anos de idade devem ficar atentos às novas regras impostas pelo Detran sobre a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). De acordo com as mudanças, os condutores idosos terão a validade do documento reduzida.
A nova validade permite que eles mantenham a CNH ativa por cerca de três anos antes da renovação. A mudança visa identificar quais idosos possuem diagnósticos de doenças graves e progressivas, que podem colocar a vida deles e de outras pessoas em risco no trânsito.
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Os motoristas deverão realizar exames e apresentar os resultados das avaliações médicas obrigatórias estipuladas pelo órgão de trânsito. Caso seja diagnosticado com alguma condição de saúde, ou não cumpra a medida, o idoso poderá ter a CNH recolhida administrativo-preventivamente.
Dentre as principais doenças que podem implicar na emissão do novo documento estão Alzheimer, Parkinson, sequelas graves de AVC, diabetes descompensada, cardiopatias graves e perda acentuada de acuidade visual ou auditiva.
Os motoristas 70+ devem cumprir a avaliação a cada três anos e realizar restrições severas em casos de doenças diagnósticas, tais como a obrigatoriedade de adaptação no veículo.