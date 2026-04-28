BRASIL
Motoristas têm prazo para quitar débitos por evasão de pedágio
Suspensão alcança aproximadamente 3,4 milhões de multas em rodovias
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Motoristas que deixaram de pagar o pedágio no sistema free flow terão até o dia 16 de novembro para regularizar a situação sem sofrer penalidades. Durante esse período, as punições ficarão suspensas e voltarão a ser aplicadas caso não haja quitação dentro do prazo.
A medida será publicada nesta quarta-feira, 29. A iniciativa também prevê a restituição de valores pagos por condutores já autuados em rodovias federais. De acordo com o Ministério dos Transportes, cerca de R$ 93 milhões devem ser devolvidos.
A suspensão alcança aproximadamente 3,4 milhões de multas em rodovias federais e estaduais.
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Motoristas que já quitaram infrações por evasão de pedágio eletrônico poderão solicitar o reembolso junto ao órgão responsável pela autuação em cada estado. Além disso, os pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também serão anulados.
Entenda a suspensão
Cerca de 90% das multas por inadimplência no sistema free flow foram registradas em rodovias federais. O anúncio foi feito pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que afirmou não ser "razoável implementar pedágios em áreas urbanas".
A medida divide opiniões. Parte do mercado avalia a suspensão como um incentivo à inadimplência. Por outro lado, o governo argumenta que houve falhas na comunicação com os usuários, o que contribuiu para o aumento no número de multas.
O que muda com a suspensão?
- Multas e pontos na CNH ficarão suspensos se o pagamento for realizado até 16 de novembro
- Penalidades permanecem suspensas até essa data
- Motoristas que já pagaram poderão solicitar restituição dos valores
- As cobranças do pedágio eletrônico passarão a ser notificadas por meio da CNH Digital
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