Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Ministro do STF André Mendonça passa por apuros em voo para Brasília

Apesar do problema, ministro conseguiu embarcar em outra aeronave

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministro do STF, André Mendonça
Ministro do STF, André Mendonça - Foto: Rosinei Coutinho | SCO | STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, passou por um susto, na manhã desta terça-feira, 28, após o avião em que estava, em São Paulo, apresentar problemas e precisar ser trocado.

A aeronave da Latam iria transportar o magistrado e os demais passageiros do Aeroporto de Congonhas para Brasília. No entanto, a troca ocorreu com o avião ainda no solo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CPMI do INSS cancela sessão após decisão de André Mendonça
André Mendonça assume relatoria do caso Master após saída de Toffoli
André Mendonça é sorteado relator de inquérito sobre fraudes no INSS

Após mais 1h30 de espera, outra aeronave deixou a cidade de São Paulo por volta das 9h, chegando à capital federal perto das 10h30.

Procurada, a assessoria da companhia aérea informou que está apurando os detalhes da ocorrência. Já o aeroporto de Brasília afirmou que o pouso no Aeroporto Juscelino Kubitschek (JK) ocorreu sem intercorrências.

"Manutenção não programada": o que diz a Latam

A companhia aérea ainda classificou o caso como "manutenção não programada" da aeronave e minimizou o transtorno causado aos passageiros. Em uma nova nota enviada à imprensa, a empresa diz:

"A LATAM Airlines Brasil esclarece que operou em total segurança o voo LA3203 (São Paulo/Congonhas-Brasília) desta terça-feira (28/4), que decolou com atraso de 1h35min por necessidade de manutenção não programada na aeronave.

A LATAM ofereceu assistência aos clientes e reforça que segurança é a sua maior prioridade. Manutenções e verificações técnicas seguem rigorosos protocolos internacionais e são realizadas exatamente para garantir a integridade e a confiabilidade das operações".

Mendonça cita "influência" e manda Vorcaro para Brasília

No início de março, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência imediata de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, para a Penitenciária Federal de Brasília.

A medida atendeu a uma representação da Polícia Federal (PF), que identificou riscos à segurança pública caso o empresário permanecesse custodiado em unidades do sistema prisional estadual.

Na decisão, Mendonça destacou que os relatórios da PF indicam que o investigado possui "significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores situados em diferentes esferas do poder público e do setor privado".

*Matéria atualizada para inclusão do novo posicionamento da companhia aérea, Latam.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

André Mendonça avião STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do STF, André Mendonça
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Ministro do STF, André Mendonça
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Ministro do STF, André Mendonça
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Ministro do STF, André Mendonça
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

x