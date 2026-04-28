Ministro do STF André Mendonça passa por apuros em voo para Brasília

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, passou por um susto, na manhã desta terça-feira, 28, após o avião em que estava, em São Paulo, apresentar problemas e precisar ser trocado.

A aeronave da Latam iria transportar o magistrado e os demais passageiros do Aeroporto de Congonhas para Brasília. No entanto, a troca ocorreu com o avião ainda no solo.

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Após mais 1h30 de espera, outra aeronave deixou a cidade de São Paulo por volta das 9h, chegando à capital federal perto das 10h30.

Procurada, a assessoria da companhia aérea informou que está apurando os detalhes da ocorrência. Já o aeroporto de Brasília afirmou que o pouso no Aeroporto Juscelino Kubitschek (JK) ocorreu sem intercorrências.

"Manutenção não programada": o que diz a Latam

A companhia aérea ainda classificou o caso como "manutenção não programada" da aeronave e minimizou o transtorno causado aos passageiros. Em uma nova nota enviada à imprensa, a empresa diz:

"A LATAM Airlines Brasil esclarece que operou em total segurança o voo LA3203 (São Paulo/Congonhas-Brasília) desta terça-feira (28/4), que decolou com atraso de 1h35min por necessidade de manutenção não programada na aeronave.

A LATAM ofereceu assistência aos clientes e reforça que segurança é a sua maior prioridade. Manutenções e verificações técnicas seguem rigorosos protocolos internacionais e são realizadas exatamente para garantir a integridade e a confiabilidade das operações".

Mendonça cita "influência" e manda Vorcaro para Brasília

No início de março, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência imediata de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, para a Penitenciária Federal de Brasília.

A medida atendeu a uma representação da Polícia Federal (PF), que identificou riscos à segurança pública caso o empresário permanecesse custodiado em unidades do sistema prisional estadual.

Na decisão, Mendonça destacou que os relatórios da PF indicam que o investigado possui "significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores situados em diferentes esferas do poder público e do setor privado".

*Matéria atualizada para inclusão do novo posicionamento da companhia aérea, Latam.