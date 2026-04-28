BRASIL
Bar tem cadastro cancelado por barrar israelenses e americanos
Estabelecimento foi multado após aviso que limitada acesso a clientes
O bar que proibiu a entrada de israelenses e norte-americanos, localizado na região da Lapa, no Rio de Janeiro, teve sua inscrição municipal cancelada pela Prefeitura do Rio nesta terça-feira, 28, após declaração no Diário Oficial da região.
A decisão ocorreu após desdobramentos administrativos envolvendo o estabelecimento, incluindo autuação por órgãos de defesa do consumidor.
No início do mês, o bar "Partisan" chegou a ser multado em R$ 9.520 pelo Procon. Conforme a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o estabelecimento mantinha um aviso informando que cidadãos americanos e israelenses não eram bem-vindos no local.
O vereador Pedro Duarte (PSD), integrante da Câmara do Rio de Janeiro, afirmou que levou o caso às autoridades depois de publicações nas redes sociais.
De acordo com o vereador, também houve formalização de denúncia junto ao Procon, que resultou na aplicação da multa.
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Notícia-crime ao MP
Somado a isso, o parlamentar informou que apresentou uma notícia-crime ao MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), e aguarda um posicionamento sobre o caso.
. Em declaração, Pedro Duarte comentou a decisão administrativa e mencionou o histórico recente envolvendo o estabelecimento.
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