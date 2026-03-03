Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASAMENTO FRAUDULENTO

Casamento de idoso de 89 anos com a nora vira caso de Justiça

Caso foi analisado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/03/2026 - 7:13 h | Atualizada em 03/03/2026 - 7:27

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Caso foi analisado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Caso foi analisado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) -

Um procedimento administrativo foi instaurado pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) para apurar a suspeita de um possível casamento fraudulento envolvendo um idoso de 89 anos, aposentado da Marinha do Brasil, e a própria nora.

A suspeita é de que a união teria sido formalizada com o objetivo de viabilizar a futura concessão de pensão por morte.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A informação foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico do órgão na segunda-feira, 2. A investigação teve origem em uma Notícia de Fato aberta em 2025, após denúncia indicando que o matrimônio teria sido celebrado com finalidade previdenciária.

O caso foi analisado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que decidiu pela divisão de atribuições.

Leia Também:

Binho Galinha é alvo de nova denúncia do Ministério Público
Ministério Público recomenda desfiliação política de PMs da ativa
Itaberaba: Ministério Público esclarece que não há investigação sobre licitação

A decisão destaca que caberá ao MPAL atuar no impedimento do casamento e na apuração de eventual violência patrimonial contra o idoso. Já o Ministério Público Militar ficará responsável por investigar possível estelionato previdenciário contra o patrimônio administrado pela Marinha.

Foram determinadas, entre as primeiras medidas, a comunicação da abertura do procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público, o envio de novo ofício ao 6º Ofício de Registro Civil e Notas de Maceió e a tomada de depoimento das partes envolvidas.

Após o cumprimento dessas providências iniciais, o caso será encaminhado novamente ao promotor responsável, que irá avaliar a situação e definir os próximos passos da investigação.

O Ministério Público ressaltou que a apuração busca assegurar que os registros oficiais correspondam aos fatos e prevenir eventuais fraudes, sobretudo quando há indícios de possível prejuízo a uma pessoa idosa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

casamento Ministério Público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso foi analisado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Caso foi analisado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Caso foi analisado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Caso foi analisado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

x