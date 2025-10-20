Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MILITARES X POLÍTICA

Ministério Público recomenda desfiliação política de PMs da ativa

Órgão identificou 84casos irregulares; policiais têm até 15 dias para deixar partidos

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 23:35 h
MP recomenda desfiliação política de PMs da ativa
MP recomenda desfiliação política de PMs da ativa -

Policiais militares da ativa que mantêm filiação partidária terão que se desligar dos partidos sob pena de sanções disciplinares e judiciais. Foi o que recomendou o Ministério Público da Bahia ao identificar 84 casos irregulares em unidades do oeste do estado.

A medida ocorre após um levantamento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) identificar que esses agentes mantêm filiação partidária ativa, o que fere normas constitucionais e infringe o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O documento foi encaminhado aos comandos do CPR-O, CIPT-O e Cipe Cerrado - unidades que operam na região oeste da Bahia -, no último 6 deste mês. De acordo com o Ministério Público estadual, que atuou por meio de oito Promotorias de Justiça locais, o vínculo de militares da ativa com partidos políticos representa uma ameaça direta aos pilares que sustentam a atividade policial: neutralidade, hierarquia e disciplina.

Apesar de o Estatuto estadual não proibir expressamente a filiação, a legislação federal é clara ao vedar esse tipo de vínculo para militares em serviço ativo. Por isso, os comandos das unidades envolvidas devem notificar os policiais para que se desfiliem no prazo máximo de 15 dias a partir do aviso formal. O descumprimento implicará na abertura de procedimentos administrativos disciplinares.

Leia Também:

Deputado baiano vai relatar projeto do transporte gratuito de bagagem de mão em voos
Governo Jerônimo firma convênio e fortalece a Rede Municipal de Ensino
Lula reclama de política do BC: “Precisa começar a abaixar os juros"

Além da regularização individual, o Ministério Público também exige que os comandos militares adotem medidas permanentes de controle, incluindo checagens regulares junto à Justiça Eleitoral, para coibir reincidências. Um relatório com todas as providências tomadas deve ser encaminhado ao MP-BA em até 45 dias. O não atendimento à recomendação poderá acarretar ações judiciais e responsabilização funcional das autoridades omissas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Disciplina Militar Filição Partidária legislação Ministério Público polícia militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
MP recomenda desfiliação política de PMs da ativa
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

MP recomenda desfiliação política de PMs da ativa
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

MP recomenda desfiliação política de PMs da ativa
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

MP recomenda desfiliação política de PMs da ativa
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x