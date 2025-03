Mulher dá mata-leão no próprio pai para impedir agressões contra avós

O caso aconteceu no bairro Pedra 90 - Foto: Divulgação/PMMT

Um homem foi preso na noite desse domingo, 2, após ameaçar e tentar agredir os próprios pais em Rondonópolis (MT). A filha do suspeito conseguiu impedir as agressões ao aplicar um golpe conhecido como “mata-leão”.

O caso aconteceu no bairro Pedra 90. No local, à Polícia Militar, uma mulher disse ser filha do suspeito e relatou que o pai estava ingerindo bebidas alcoólicas desde sábado, 1°, e que, no dia seguinte, passou a ameaçar os avós dela.

A mulher disse ainda que, em um determinado momento, o pai dela tentou agredir os avós e que ela o imobilizou com um "mata-leão" e depois acionou a PM. O homem foi algemado e encaminhado à delegacia.

Após consulta ao sistema, os militares identificaram que possui passagens criminais por ameaça, furto, tráfico de drogas, corrupção de menores e perturbação do sossego.