Mulher decapitou jovens por após encontrar figurinhas de facção rival

Suspeita de ser a autora do crime já fez seletiva para Seleção Brasileira de Karatê - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher, identificada como Emily Gabriely da Silva Vieira Martins, de 20 anos, foi presa nesta terça-feira, 24, por suspeita de matar e decapitar Renan Douglas, de 16 anos, e Wendes de Caldas, de 24 anos. A motivação foi ela ter encontrado figurinhas de facção rival no celular das vítimas, de acordo com o delegado Diego Garcia. Ela foi presa . O caso aconteceu em Bayeux, na Grande João Pessoa, na Paraíba.

Os corpos foram encontrados no dia 9 de julho no bairro Jardim Veneza, em João Pessoa (PB), com as mãos amarradas e enterrados em cova rasa. Segundo o delegado, a suspeita teria abordados os jovens e feito perguntas. “Emily os abordou, e a partir de um interrogatório viu algumas figurinhas que faziam menção à facção rival à que a mesma pertence. A partir disso, ela decidiu executar esses dois jovens”, disse o delegado ao G1.

Emily teria tido ajuda de outras duas pessoas para amarrar os jovens. Renan e Wendes foram esfaqueados e, em seguida, degolados. Segundo a Civil, a suspeita já foi autuada por tráfico de drogas, assaltos e porte ilegal de armas. Durante a confissão, Emily também afirmou sentir “prazer em matar”.

Passado como carateca

Emily foi atleta de karatê e já fez seletiva para Seleção Brasileira de Karatê, representando a Paraíba em campeonatos. Em interrogatório, ele disse ter ido ao Rio de Janeiro para aprender com o Comando Vermelho e que acabou ganhando confiança dos chefes da organização. Ela abandonou o esporte e entrou para o mundo do crime há cerca de um ano.