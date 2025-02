Mulher é presa após encomendar morte do ex-marido para ficar com bar

Andréa foi presa na sexta-feira, 7 - Foto: Reprodução

Após dois anos, a polícia esclareceu o assassinato do comerciante Roberto Guimarães Barbosa, de 49 anos, e prendeu sua ex-mulher, Andréa Cavalcante de França da Silva, de 45 anos, no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, a mulher teria encomendado a morte do ex-companheiro para se apossar de seus bens, incluindo um bar e um veículo. Andréa foi presa na sexta-feira, 7, no estabelecimento que pertencia à vítima.

O crime ocorreu em fevereiro de 2023. Segundo a investigação, Andréa teria atraído a vítima para uma emboscada, contando com a participação de Lizárbio de Lima Pereira, apontado como executor do assassinato.

Motivação e prisão dos suspeitos

De acordo com a polícia, Andréa tinha como objetivo assumir o controle do bar que pertencia à vítima. Após a morte do comerciante, ela passou a administrar o estabelecimento.

A investigação também revelou que o carro de Roberto continuou a circular após seu desaparecimento. O veículo foi localizado com um homem que afirmou ter comprado o automóvel de Lizárbio, o que reforçou a suspeita de envolvimento dos dois na trama criminosa.

Próximos passos

Andréa e Lizárbio tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça e vão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A meliante deve passar por audiência de custódia até a próxima quarta-feira, 12.