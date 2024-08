Mulher é presa após tentar matar ex-marido no Dia dos Pais

Causas do crime estão sendo apuradas pela Polícia Civil - Foto: Reprodução | Freepik

Uma médica, de 39 anos, que não foi identificada, fez três disparos contra o ex-marido, na noite do último domingo, 11, enquanto ele passava o Dia dos Pais com o filho. O caso aconteceu na cidade de Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina.

O homem, também de 39 anos, foi encaminhado em situação estável ao hospital e a autora do crime foi presa por tentativa de homicídio qualificado e por porte ilegal de arma. Segundo o delegado Rodrigo Carriço, o genitor estava com seu filho em um apartamento em um edifício na Rua Jorge Czerniewicz, após conseguir autorização judicial para passar o Dia dos Pais com a criança. As informações são do NSC Total.

As causas do crime estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Inicialmente, a mulher teria dito à Polícia Militar que atirou em legítima defesa, após uma agressão. O homem foi atingido na região das pernas e do tórax e foi encaminhado ao Hospital São José.

Ainda segundo o delegado, a arma usada no crime era uma pistola 9mm, que pertencia à mulher. Também foi constatado que o casal tinha diversas acusações um contra o outro.

Durante a tarde desta segunda (12) a prisão preventiva foi decretada pela justiça e ela foi encaminhada ao Presídio Regional de Jaraguá do Sul. A criança está com familiares.