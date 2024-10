Mulher é presa por torturar homem com martelo e choques

- Foto: Divulgação / iStock

Uma mulher de 26 anos foi presa preventivamente, acusada de torturar um homem de 44 anos. A prisão foi realizada por policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) nesta quarta-feira, 25. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em 30 de julho deste ano.

De acordo com as investigações policiais, a vítima estava em casa quando recebeu a suspeita e outro casal conhecido. Após o uso de drogas e bebidas alcoólicas, o homem pediu para que os visitantes fossem embora, momento em que foi agredido brutalmente.

A vítima foi golpeada na cabeça e mo corpo com um pedaço de madeira, e ainda usaram um martelo para atingi-lo no peito. além de levar choques elétricos com um fio de eletrodoméstico.

O delegado-chefe da 35ª DP, Ricardo Viana, responsável pelas investigações, informou que apenas um dos acusados de envolvimento no crime de tortura continua foragido.

“A vítima torturada conseguiu sobreviver e as diligências prosseguem no sentido de prender o último acusado do crime”, destacou.