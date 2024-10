Polícia diz que buscas pelo corpo de Helmarta Luz seguem nesta sexta

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Após o ex-marido de Helmarta Sousa Santos Luz, de 38 anos, confessar ser o responsável pelo desparecimento e morte da mulher, a Polícia Civil (PC) ainda faz buscas pelo corpo na cidade de Itaparica, na Bahia. Carlos Mendes Júnior confessou ter a colocado em uma mala e jogado na Ponte do Funil.

Em contato com o Portal MASSA!, a PC confirmou que as tentativas para encontrar o corpo de Helmarta seguem em andamento nesta sexta-feira (27). Separado dela há cerca de oito meses e sem aceitar o fim do relacionamento, Carlos a estrangulou na última terça-feira (24) e dirigiu de Valença até a Ponte do Funil para se livrar do cadáver.

Leia também:

>> Três Lamborghini avaliados em R$ 11 milhões são achados em ferro-velho

>> Advogada de Adilson diz que ele estava "em surto" ao esfaquear filho

>> São Félix: Denúncia aponta esquema de desvio de recursos com combustíveis

| Foto: Divulgação/Seinfra

Equipes do Corpo de Bombeiros com embarcação, moto aquática e mergulhadores foram enviadas ao local para realizar buscas por Helmarta. Carlos Mendes teve seu mandado de prisão temporária cumprido na noite de quarta-feira (25) e está detido na delegacia de Valença, à disposição da Justiça.