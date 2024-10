Três Lamborghini avaliados em R$ 11 milhões são achados em ferro-velho

Carros estavam abandonados há 20 anos - Foto: Reprodução

Considerados os primeiros supercarros do mundo, três Lamborghini Miura foram descobertos "abandonados" num ferro-velho nos Estados Unidos e estão indo para leilão. O valor estimado é de R$ 11 milhões - mesmo empoeirados e sem algumas peças.

Os possantes faziam parte de uma coleção de propriedade de Rudi Klein, um renomado colecionador de carros e dono da Porsche Foreign Auto Wrecking, que faleceu em 2001.

O leilão ocorrerá no final de outubro durante o evento "The Junkyard: The Rudi Klein Collection".

Leia também:

>> Fim dos celulares? Mark Zuckerberg aposta tudo em nova tecnologia

>> Antes de receber injeção letal, homem de declara à mãe: "Eu te amo"

>> “Cometa do século” passará pela Terra nesta sexta; veja como observar

No trio descoberto no ferro-velho está um particularmente notável Lamborghini Miura P400 de 1968, que se acredita ter pertencido originalmente ao engenheiro e piloto de testes da Lamborghini Claudio Zampolli, a quem se atribui a importação de Lamborghinis para o sul da Califórnia na década de 1970, contou o "Metro". O estado dos veículos ainda permite restauração.