Ex-marido usou pesos de academia e jogou mulher de ponte em Itaparica

A auxiliar administrativa, Helmarta Sousa Santos Luz, 38 anos, foi estrangulada e jogada de ponte pelo ex-marido, mototaxista Carlos Mendes dos Júnior que confessou o crime.

A mulher estava desaparecida após sair para o trabalho em Valença, no baixo sul da Bahia, desde de terça-feira, 24, dois dias depois do desaparecimento Carlos Mendes se apresentou como autor do crime.

Desde o início das investigações, o ex-marido de Helmarta foi apontado como o principal suspeito do crime. De acordo com a Polícia Civil, em depoimento ele se contradisse diversas vezes.

Carlos Mendes apresentava marcas de arranhões pelo corpo e foi preso devido às contradições. O mototaxista confessou o homicídio na última quinta-feira, 26, e explicou o crime.

Em confissão à polícia militar, o suspeito encontrou a ex-companheira na tarde de terça-feira, 24, e a estrangulou com uma corda. Em seguida, colocou o corpo no porta-malas e dirigiu de Valença até a Ponte do Funil, em Itaparica. A viagem tem 76 km e durou mais de uma hora.

Carlos jogou o corpo da auxiliar administrativa da Ponte do Funil, que tem 20 metros de altura, e colocou pesos de academia para que o corpo não boiasse. O corpo da vítima ainda não foi encontrado.

O ex-casal tinha uma filha de 15 anos e ficaram juntos por 16 anos. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento, eles estavam separados há oito meses, como dado pelo Portal A TARDE .