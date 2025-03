Mulher feita de refém é liberta pela PM; veja vídeo

Policiais do Bope isolaram a área e começaram a movimentação por volta das 7h - Foto: Reprodução X

Um mulher foi mantida de refém dentro de uma agência bancária do Itaú, no bairro do Leblon na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 22. A Polícia Militar libertou a mulher ainda nesta manhã. A informação é do Jornal O Globo.

O homem que rendeu a refém foi baleado no peito e socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A mulher não se feriu. A ação foi notificada pela própria PM nas redes sociais da corporação, na página ainda foi compartilhado um vídeo que mostra a ação no local.

"Policiais do 23º BPM e do Bope foram acionados para uma ocorrência na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, onde uma pessoa está sendo mantida refém dentro de uma agência bancária. A área foi isolada e o Bope está fazendo a negociação", informou Polícia Militar também em sua conta própria do X (antigo Twitter).

Como aconteceu:

Segundo testemunhas, a mulher foi abordada por um morador em situação de rua durante uma operação no caixa eletrônico quando foi imobilizada por ele, que a ameçou com um pedaço de vidro.

Um taxista, que trabalha num ponto a poucos metros da agência, Carlos Fernando, de 34 anos, estava a postos no momento em que tudo aconteceu e acompanhou a movimentação.

“Ouvi uma gritaria por volta de 6h50. Dois minutos depois já tinha polícia aqui. É que uma outra mulher saiu correndo da agência e acenou para uma viatura do Segurança Presente que estava passando. Foi tudo muito rápido”, relatou o taxista.

