Mulher leva coroa de flores à casa de Lula, comete injúria racial e é presa

Uma mulher de 76 anos foi detida nesta quarta-feira, 18, após insultar um agente da Polícia Federal com um comentário racista em frente à residência do presidente Lula (PT), em São Paulo. Identificada como Maria Cristina de Araújo Rocha, pensionista militar do Exército, ela também tentou deixar uma coroa de flores no local, mas foi impedida pelos agentes de segurança da Presidência.

De acordo com vídeos divulgados nas redes sociais, Maria chegou à casa do presidente e tentou depositar a coroa de flores na calçada. Após a ação ser frustrada pelos agentes, que retiraram o objeto, ela foi solicitada a permanecer no local para esclarecimentos. Nesse momento, ao retornar para o carro, ela teria dito a um policial federal: “eu não vou fugir, seu macaco”.

A mulher foi presa em flagrante sob a acusação de injúria racial, crime que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Além disso, o veículo de Maria foi apreendido, pois continha cartazes com mensagens ofensivas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e será submetido à perícia.

O presidente Lula, que estava no imóvel durante o ocorrido, encontra-se em São Paulo para se recuperar de uma cirurgia de emergência na cabeça, realizada após um tombo sofrido em outubro. Ele recebeu alta no domingo, 15, mas permaneceu na capital paulista sob orientação médica, sendo liberado nesta quinta-feira, 19, para retornar a Brasília.