Mulher que desapareceu após passeio de moto aquática é resgatada com vida em alto-mar

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Após quase três dias de buscas, uma mulher identificada como Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, que havia desaparecido durante um passeio de moto aquática em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, foi encontrada com vida na manhã desta terça-feira, 26. pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).

Bruna foi localizada por pescadores em alto-mar durante as operações conduzidas pelos bombeiros e pela Marinha do Brasil. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a jovem foi resgatada com vida em uma área marítima próxima ao Canal de São Sebastião, nas imediações da Ilha de Búzios, ainda na região de Ilhabela.

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Após o resgate por embarcação, Bruna recebeu os primeiros atendimentos das equipes de salvamento e foi levada de ambulância para o Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior.

Hipotermia grave

De acordo com informações apuradas, ela chegou à unidade de saúde consciente, mas apresentava quadro de hipotermia grave. No fim da tarde desta terça, houve melhora clínica e a jovem deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O outro ocupante da moto aquática, Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, segue desaparecido. As buscas continuam na região.

Entenda o caso

Bruna e Dheoge desapareceram na tarde de domingo, 24, após saírem para um passeio de moto aquática na região da Praia Ponta das Canas, no sul de Ilhabela.

Segundo os bombeiros, os dois participavam de uma confraternização em uma lancha quando decidiram sair por volta das 16h sem informar para onde iriam.

No dia seguinte ao desaparecimento, a moto aquática utilizada pela dupla foi localizada à deriva em alto-mar, a cerca de 22 quilômetros do ponto onde eles haviam sido vistos pela última vez.

Desde então, equipes do GBMar e da Marinha atuam nas buscas pelo segundo desaparecido.