Mulher trans é atacada por homem com barra de ferro

A mulher foi encaminhada consciente para um hospital de referência - Foto: Reprodução

Uma tarde de violência chocou os moradores de São Sebastião (DF) nesta segunda-feira, 2. Por volta das 16h31, uma mulher trans foi atingida repetidas vezes com uma barra de ferro nas proximidades da Igreja Santa Luzia.

Após o ocorrido, equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas e iniciaram buscas imediatas na região. O agressor foi preso em flagrante pelos militares.

Em depoimento preliminar, a vítima afirmou às autoridades que não conhece o autor do ataque e não sabe o que teria motivado tamanha violência.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros no local. Apesar da gravidade dos ferimentos, a mulher foi encaminhada consciente para um hospital de referência.

Até o momento, não foram divulgadas atualizações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.