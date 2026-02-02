Menu
BRASIL

Mulher trans é atacada por homem com barra de ferro

Ataque ocorreu perto da Igreja Santa Luzia; Polícia Militar prendeu o agressor

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

02/02/2026 - 21:57 h

A mulher foi encaminhada consciente para um hospital de referência
A mulher foi encaminhada consciente para um hospital de referência -

Uma tarde de violência chocou os moradores de São Sebastião (DF) nesta segunda-feira, 2. Por volta das 16h31, uma mulher trans foi atingida repetidas vezes com uma barra de ferro nas proximidades da Igreja Santa Luzia.

Após o ocorrido, equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas e iniciaram buscas imediatas na região. O agressor foi preso em flagrante pelos militares.

Em depoimento preliminar, a vítima afirmou às autoridades que não conhece o autor do ataque e não sabe o que teria motivado tamanha violência.

Leia Também:

Expulsão de Bolsonaro das Forças Armadas é solicitada
Mais de 1 tonelada de cerejas são destruídas após detecção de praga
Programa Gás do Povo é aprovado com 415 votos na Câmara dos Deputados

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros no local. Apesar da gravidade dos ferimentos, a mulher foi encaminhada consciente para um hospital de referência.

Até o momento, não foram divulgadas atualizações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.

x