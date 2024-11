Mulheres da Rede Vozes Negras pelo Clima participarão da COP29

Mulheres de oito estados brasileiros estarão nos principais eventos internacionais sobre clima - Foto: Divulgação

Mulheres brasileiras da Rede Vozes Negras pelo Clima estão se preparando para participar de dois eventos internacionais no mês de novembro. Entre 11 e 22 de novembro, elas estarão na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29), e entre 13 e 16, no G20 Social, que ocorrerá no Rio de Janeiro, dias antes da Cúpula do G20, nos dias 18 e 19, também na cidade.

A Rede Vozes Negras pelo Clima é formada por mulheres de oito estados do Brasil: Bahia, Pernambuco, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás e Maranhão. Com um foco na adaptação climática antirracista, a rede busca combater as desigualdades raciais e sociais.

“Colocar as populações afrodescendentes e afroindígenas no centro do debate sobre Financiamento Climático é propiciar a materialização da Equidade para quem secularmente precisou se adaptar para continuar sobrevivendo. Lutamos resilientemente para resistir às constantes tentativas de apagamento histórico e destruição de nossos biomas, tão importantes para nossas Práticas e Saberes Ancestrais”, defende Luciana Souza, integrante da Rede Vozes Negras pelo Clima.