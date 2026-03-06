Menu
BRASIL

Multa de R$ 17,5 mil: passageiros indisciplinados podem ser punidos pela Anac

Proposta também prevê a proibição de embarque por até um ano

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/03/2026 - 10:04 h

Restrição seja aplicada em voos nacionais de todas as companhias aéreas
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decide nesta sexta-feira, 6, se aprova um conjunto de regras para punir passageiros que provoquem transtornos em voos ou aeroportos. Entre as medidas em análise estão multas de até R$ 17,5 mil e a proibição de embarque por até um ano.

A proposta prevê que a restrição seja aplicada em voos nacionais de todas as companhias aéreas. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que reúne empresas como Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas e LATAM Airlines, o número de ocorrências com passageiros indisciplinados aumentou 66% em um ano, passando de 1.061 casos em 2024 para 1.764 em 2025.

Do total registrado no ano passado, 288 episódios (16,3%) foram classificados como nível 3, o mais grave. Nessa categoria estão situações como tentativa de fumar a bordo, falsas ameaças de bomba, agressões físicas ou intimidações que exigem protocolos de segurança por parte da tripulação

Se a proposta for aprovada, haverá um período de seis meses para adaptação. Nesse intervalo, a Anac, as companhias aéreas e a Polícia Federal deverão definir mecanismos para o compartilhamento de informações sobre os casos. A agência também prevê acompanhar a implementação das regras por dois anos.

Pelas normas em discussão, o passageiro considerado indisciplinado deverá ser informado imediatamente sobre a penalidade aplicada e terá direito a recorrer da decisão por meio de mediação com a companhia aérea, sob fiscalização da Anac.

Resumo

Regras para Passageiros Indisciplinados

  • A ANAC decidirá sobre novas regras para punir passageiros brigões, com punições que podem incluir multas de até R$ 17,5 mil.
  • Proposta de proibição de voar por até um ano em casos de comportamento inadequado em voos nacionais de todas as companhias aéreas.
  • O número de ocorrências de indisciplina aumentou 66%, de 1.061 em 2024 para 1.764 em 2025, segundo a Abear.
  • Em 2025, 288 casos (16,3%) foram classificados como mais graves, envolvendo agressões ou ameaças falsas durante voos.
  • Se aprovadas, regras incluirão um período de seis meses de adaptação e possibilidade de recursos para passageiros punidos.

