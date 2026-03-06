Funcionária encontra microcâmera escondida em banheiro de empresa

Caso ocorreu na quarta-feira, 4 - Foto: PMSC/Divulgação

Uma microcâmera foi descoberta escondida dentro de uma tomada no banheiro de uma empresa localizada em Içara, no Sul de Santa Catarina. O caso ocorreu na quarta-feira, 4, depois que uma funcionária percebeu uma luz piscando no conector e encontrou o equipamento, que possuía um chip de armazenamento.

A Polícia Militar foi acionada e registrou um termo circunstanciado pelos crimes de registro não autorizado de intimidade sexual e perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam a microcâmera, além de três celulares, um computador e um notebook.

Segundo a polícia, o responsável pela empresa afirmou desconhecer o equipamento e disse que a situação estava causando transtornos no ambiente de trabalho.

Todos os materiais recolhidos foram encaminhados ao 29º Batalhão da Polícia Militar. O caso será analisado pelo Juizado Especial Criminal.

Em nota, a empresa SS Solar Energia afirmou ter sido surpreendida com a situação e informou que adotou medidas imediatas para que o caso seja esclarecido pela Justiça.

“Ao tomarmos conhecimento do fato ontem, fomos pegos de surpresa e imediatamente adotamos as providências necessárias para que a Justiça apure o ocorrido. A SS Solar Energia e seu proprietário têm uma história de seriedade e cuidado com questões profissionais e pessoais, sendo uma empresa familiar bastante conhecida no bairro e no município. Confiamos na Justiça dos homens e, acima de tudo, na Justiça de Deus para esclarecer esse equívoco. O assunto ficará nas mãos da Justiça e de Deus”, diz a nota.