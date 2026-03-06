Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONSCIENTIZAÇÃO

Senado aprova Dia Nacional do Orgulho Autista; projeto vai à sanção

Senado confirmou criação de datas após votação em plenário

Redação

Por Redação

06/03/2026 - 9:17 h | Atualizada em 06/03/2026 - 10:06

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Senado aprovou criação de duas datas oficiais no calendário voltadas para o autismo
Senado aprovou criação de duas datas oficiais no calendário voltadas para o autismo -

O Senado confirmou a criação de duas datas, no calendário brasileiro, voltadas para a conscientização sobre o autismo. Durante votação em plenário, os parlamentares confirmaram o dia 2 de abril como o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo e o dia 18 de junho para o Dia Nacional do Orgulho Autista.

As datas constam do substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 3.391/2020, do senador Romário (PL-RJ), que agora segue para sanção presidencial.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Alteração

A proposta original de Romário, aprovada pelos senadores em junho de 2020, criava o Dia Nacional do Orgulho Autista. Os deputados aprovaram substitutivo — texto alternativo — alterando a Lei 13.652, de 2018 — que já previa o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo, em 2 de abril — para acrescentar a outra comemoração em 18 de junho.

Leia Também:

Instituição para crianças com autismo é invadida e roubada em Salvador
Milena do BBB tem autismo? Equipe rompe o silêncio e faz pronunciamento
Número de idosos brasileiros com autismo surpreende
Pais denunciam falta de suporte a estudantes com autismo em Jacobina

O projeto recebeu parecer favorável da senadora Mara Gabrilli (PSD–SP). Segundo a relatora, a criação de uma nova efeméride voltada ao orgulho autista complementa a data já existente, e busca combater o estigma histórico associado ao transtorno do espectro autista e valorizar as pautas das pessoas autistas e suas famílias.

Alinhamento

A pessedista salientou que a opção pelo Dia Nacional do Orgulho Autista em 18 de junho alinha a legislação brasileira à data reconhecida internacionalmente.

“A instituição dessa data reconhece a neurodiversidade e contribui diretamente para o fortalecimento da autoestima das pessoas autistas e de suas famílias”, defendeu Gabrilli.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Autismo camara dos deputados Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senado aprovou criação de duas datas oficiais no calendário voltadas para o autismo
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Senado aprovou criação de duas datas oficiais no calendário voltadas para o autismo
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Senado aprovou criação de duas datas oficiais no calendário voltadas para o autismo
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Senado aprovou criação de duas datas oficiais no calendário voltadas para o autismo
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x