Pais denunciam falta de suporte a estudantes com autismo em Jacobina

Uma das escolas denunciadas no município é a João Bello. - Foto: Reprodução

Pais de crianças do espectro autista denunciam a falta de acompanhamento especial, bem como a falta de profissionais de apoio especializados nas salas de aula da rede municipal de Jacobina, Piemonte da Chapada, para garantir o processo de inclusão, sobretudo no ensino infantil.

Os pais denunciam ainda a falta de preparo dos professores e monitores para lidar com as necessidades específicas de comunicação e aprendizado das crianças. Uma das escolas denunciadas é a João Bello. Outra queixa das famílias é a ausência de um Centro Multidisciplinar pra crianças e adolescentes dentro do espectro, como prometido pela prefeita Valdice Castro (PMB) na campanha eleitoral.

Polêmica

Em janeiro de 2025, a Secretária de Educação da cidade, gestão da prefeita Valdice Castro (PMB), gerou repercussão negativa ao classificar o autismo, TDAH e dislexia como “modismos” em uma declaração à imprensa.

A secretária afirmou à época, que "as pessoas estavam vivendo de modismo, já que de tempos em tempos se enfatiza uma situação. Já se foi a dislexia, foi o TDAH, e agora o autismo."

A declaração foi considerada desrespeitosa e demonstrou desconhecimento sobre as necessidades educacionais inclusivas de crianças e adolescentes com essas condições.

Desculpas

Após a polêmica, a Prefeitura de Jacobina e a Secretaria de Educação chegaram a pedir desculpas, reconhecendo que a fala da Secretária poderia ter sido "mal interpretada" e alegando que a intenção era alertar sobre a necessidade de uma abordagem responsável na educação inclusiva, sem generalizações ou estigmas.

Além da queixa sobre a falta de profissionais de acompanhamento terapêutico e inclusão nas escolas, foram relatadas ainda a dificuldade de conseguir vagas em escolas com o suporte necessário.

O que diz a Prefeitura

A Secretaria Municipal da Educação de Jacobina disse, em nota, que intensificou medidas estratégicas para fortalecer a rede de suporte diante do aumento das solicitações apresentadas pelas famílias, e que mantém convênios ativos com instituições de ensino superior e segue em diálogo permanente para a ampliação do número de estagiários aptos a atuar nas unidades escolares.

Paralelamente, já estão previstas vagas específicas para mediadores e cuidadores no próximo processo seletivo da Educação.

A Secretaria orienta que as famílias que identificarem a necessidade desse atendimento procurem diretamente a sede da pasta, onde receberão as instruções sobre os procedimentos, as avaliações pedagógicas e os encaminhamentos necessários para cada caso.