Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRESCIMENTO

Número de idosos brasileiros com autismo surpreende

O número tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/01/2026 - 6:31 h
O diagnotico tardio pode prejudicar o desenvolvimento dos idosos
O diagnotico tardio pode prejudicar o desenvolvimento dos idosos -

O diagnóstico de idosos com algum grau de Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem crescido significativamente nos últimos anos. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 306.836 pessoas acima de 60 anos possuem TEA.

De acordo com análise realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), o número representa uma marca de 0,86% da população brasileira. Essa taxa é ainda maior entre os homens, de 0,94%, em comparação com as mulheres, que são 0,81%.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Por que você nunca ouviu passarinho soltar pum?
Esmagar baratas pode trazer riscos sérios à saúde; saiba detalhes
Quatro vítimas de intoxicação por metanol na Bahia recebem alta médica

Dentre os sintomas mais comuns estão comportamento rígido, isolamento social e interesses restritos. Entretanto, deve-se estar atento ao diagnóstico correto, pois alguns destes sintomas podem ser confundidos com outras doenças, como depressão e ansiedade.

A pesquisa das universidades ainda aponta que idosos com TEA costumam apresentar redução na expectativa de vida, alta prevalência de comorbidades psiquiátricas, risco de declínio cognitivo e de condições clínicas, tais como doenças cardiovasculares e disfunções metabólicas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Autismo idosos TEA Transtorno do Espectro Autista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O diagnotico tardio pode prejudicar o desenvolvimento dos idosos
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

O diagnotico tardio pode prejudicar o desenvolvimento dos idosos
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

O diagnotico tardio pode prejudicar o desenvolvimento dos idosos
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

O diagnotico tardio pode prejudicar o desenvolvimento dos idosos
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

x