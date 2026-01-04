Menu
ALERTA

Esmagar baratas pode trazer riscos sérios à saúde; saiba detalhes

O ato comum pode ser prejudicial para o seu lar

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/01/2026 - 14:34 h
O inseto é muito comum em algumas casas
O inseto é muito comum em algumas casas -

Matar baratas esmagando é a forma mais comum de se livrar do inseto no dia a dia, mas a prática pode trazer riscos sérios à saúde. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a ação também pode expor o ambiente a contaminações.

O risco acontece porque o inseto libera uma carga massiva de bactérias, fungos, vírus e outros microrganismos no local, com o líquido que escorre através de seu corpo esmagado, seja pelo pé, chinelo ou outro objeto.

Dentre as doenças que podem ser ocasionadas pelo ato estão tuberculose, pneumonia, hepatite A, poliomielite, febre tifóide e conjuntivite. Estudos científicos alegam que o contato com esses agentes patogênicos ajuda a agravar estes problemas de saúde.

Opção muito usada para substituir o esmagamento das baratas, o inseticida também deve ser usado com cautela, pois seu uso excessivo de é prejudicial à saúde. Sua substância pode ser tóxica ao corpo humano e não impede que o inseto morto continue liberando estes microrganismos nocivos.

Como se livrar de uma barata

Um dos truques para se livrar de vez de uma barata é tentar capturar o inseto com um pedaço de papel e jogá-lo fora. Entretanto, caso o animal seja inevitavelmente esmagado, é importante higienizar o local com água quente ou álcool em gel.

Outra medida é aplicar detergente líquido no local contaminado e utilizar armadilhas com veneno ou géis específicos para matar o inseto de forma segura.

