Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DOCE MILAGROSO?

Doce popular pode ajudar a atrasar o envelhecimento; saiba detalhes

O doce é um dos responsáveis por postergar a velhice do organismo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/01/2026 - 20:01 h
O doce é muito popular no Brasil
O doce é muito popular no Brasil -

Um dos doces mais populares do mundo, o chocolate amargo pode ser um dos principais auxiliares no retardo do envelhecimento do organismo. Segundo um estudo divulgado por pesquisadores do King’s College London (KCL), no Reino Unido, publicado na revista científica Aging, uma das substâncias presentes na fabricação possui esse efeito.

A “substância milagrosa” é a teobromina, um alcalóide presente no doce. Os estudos apontaram que pessoas que possuíam mais deste elemento no sangue tendiam a ter sinais de envelhecimento biológico mais lento, tendo uma uma idade menor do que a real.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O truque com alecrim que perfuma a casa e melhora o bem-estar
Bem-vindos! Conheça Henrique e Madalena, os primeiros baianos de 2026
Metanol: bebidas contaminadas na Bahia foram compradas no mesmo local

Entretanto, os pesquisadores emitiram um comunicado oficial em forma de alerta, ressaltando que o consumo do doce não deve ser desenfreado e sim equilibrado com outros alimentos saudáveis.

“Nosso estudo encontrou ligações entre um componente chave do chocolate amargo e a manutenção de uma aparência jovem por mais tempo. Embora não estejamos dizendo que as pessoas devam comer mais chocolate amargo, esta pesquisa pode nos ajudar a entender como os alimentos do dia a dia podem conter pistas para vidas mais saudáveis ​​e longas”, disse Jordana Bell, coautora do artigo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O doce é muito popular no Brasil
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

O doce é muito popular no Brasil
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

O doce é muito popular no Brasil
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

O doce é muito popular no Brasil
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

x