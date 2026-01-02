Doce popular pode ajudar a atrasar o envelhecimento; saiba detalhes

O doce é muito popular no Brasil - Foto: Ilustratativa | Freepik

Um dos doces mais populares do mundo, o chocolate amargo pode ser um dos principais auxiliares no retardo do envelhecimento do organismo. Segundo um estudo divulgado por pesquisadores do King’s College London (KCL), no Reino Unido, publicado na revista científica Aging, uma das substâncias presentes na fabricação possui esse efeito.

A “substância milagrosa” é a teobromina, um alcalóide presente no doce. Os estudos apontaram que pessoas que possuíam mais deste elemento no sangue tendiam a ter sinais de envelhecimento biológico mais lento, tendo uma uma idade menor do que a real.

Entretanto, os pesquisadores emitiram um comunicado oficial em forma de alerta, ressaltando que o consumo do doce não deve ser desenfreado e sim equilibrado com outros alimentos saudáveis.

“Nosso estudo encontrou ligações entre um componente chave do chocolate amargo e a manutenção de uma aparência jovem por mais tempo. Embora não estejamos dizendo que as pessoas devam comer mais chocolate amargo, esta pesquisa pode nos ajudar a entender como os alimentos do dia a dia podem conter pistas para vidas mais saudáveis ​​e longas”, disse Jordana Bell, coautora do artigo.