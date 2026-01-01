O truque com alecrim que perfuma a casa e melhora o bem-estar

Conhecido pelo aroma fresco e marcante, o alecrim libera óleos essenciais quando aquecido - Foto: Freepik

Ferver alecrim em água é um hábito doméstico antigo que voltou a ganhar espaço como alternativa natural para perfumar a casa, reduzir o estresse e estimular a concentração. A prática, comum em diferentes culturas e passada entre gerações, une tradição popular e evidências científicas sobre os benefícios da planta.

Conhecido pelo aroma fresco e marcante, o alecrim libera óleos essenciais quando aquecido. Essas substâncias se espalham pelo ambiente por meio do vapor e possuem propriedades antissépticas e estimulantes, capazes de influenciar diretamente o sistema nervoso. Por esse motivo, a erva é amplamente utilizada na aromaterapia para promover sensação de bem-estar e melhorar o foco mental.

Pesquisas reforçam esses efeitos. Um estudo realizado pela Universidade de Northumbria, no Reino Unido, indicou que pessoas expostas ao aroma do óleo essencial de alecrim apresentaram desempenho até 75% superior em testes de memória e atenção. O resultado ajuda a explicar por que o cheiro da planta é associado a ambientes de estudo e trabalho.

Efeito relaxante

Além do estímulo cognitivo, o alecrim também é reconhecido por seu efeito relaxante. Especialistas em aromaterapia afirmam que o aroma contribui para aliviar tensões do dia a dia e criar uma atmosfera mais leve e acolhedora dentro de casa. Em diversas tradições culturais, a erva ainda é usada em rituais de limpeza energética, associada à renovação do ambiente e à eliminação de sensações negativas.

Como preparar

O preparo é simples e acessível. Basta colocar água em uma panela, adicionar ramos de alecrim — frescos ou secos — e levar ao fogo. Após a fervura, recomenda-se manter em fogo baixo por alguns minutos para intensificar a liberação do aroma. O vapor pode perfumar os cômodos naturalmente. Depois de fria, a infusão também pode ser armazenada em um borrifador para uso posterior. Outra alternativa é o uso de óleos essenciais de alecrim em difusores elétricos.

Simples, barata e eficaz, a prática de ferver alecrim atravessa gerações como um recurso natural para transformar o ambiente doméstico. Mais do que um perfume agradável, o hábito reúne benefícios para o bem-estar, a concentração e a sensação de conforto no lar.