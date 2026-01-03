Menu
SAÚDE

Quatro vítimas de intoxicação por metanol na Bahia recebem alta médica

Uma das pessoas que consumiu a bebida contaminada morreu

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

03/01/2026 - 18:53 h
Quatro pessoas que foram internadas com intoxicação por metanol, no município Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, receberam alta médica. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), as outras duas vítimas foram transferidas para o Instituto Couto Maia, onde seguem sendo assistidas pela equipe médica.

"A resolutividade e agilidade na assistência e a disponibilidade do antídoto garantiram que estas quatro pessoas pudessem retornar para as suas residências", disse a pasta.

Uma das vítimas morreu

No total, sete pessoas foram internadas. Além das quatro que receberam alta e das duas que seguem no hospital, houve uma vítima fatal: Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos.

Leia Também:

Primeira morte por intoxicação de metanol é confirmada na Bahia
Vítima de intoxicação por metanol recebe alta em Ribeira do Pombal
Metanol: bebidas contaminadas na Bahia foram compradas no mesmo local

Ele foi o primeiro paciente a dar entrada na UTI do Hospital Geral Santa Teresa (HGST), no dia 27 de dezembro de 2025, apresentando sintomas como tontura, gosto amargo na boca, visão turva e taquicardia.

Devido ao agravamento do quadro de saúde, ele foi transferido para o Instituto Couto Maia, em Salvador, onde permaneceu internado até o óbito.

Casos de intoxicação

O grupo foi contaminado após consumir um drink feito com vodka durante uma festa de noivado ocorrida no último domingo, 28. Apenas Vinícius consumiu o produto em outra circunstância. No entanto, ambas bebidas foram compradas no mesmo depósito de bebidas da cidade.

