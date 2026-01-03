Quatro vítimas de intoxicação por metanol na Bahia recebem alta médica

- Foto: Reprodução | TV Globo

Quatro pessoas que foram internadas com intoxicação por metanol, no município Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, receberam alta médica. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), as outras duas vítimas foram transferidas para o Instituto Couto Maia, onde seguem sendo assistidas pela equipe médica.

"A resolutividade e agilidade na assistência e a disponibilidade do antídoto garantiram que estas quatro pessoas pudessem retornar para as suas residências", disse a pasta.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Uma das vítimas morreu

No total, sete pessoas foram internadas. Além das quatro que receberam alta e das duas que seguem no hospital, houve uma vítima fatal: Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos.

Ele foi o primeiro paciente a dar entrada na UTI do Hospital Geral Santa Teresa (HGST), no dia 27 de dezembro de 2025, apresentando sintomas como tontura, gosto amargo na boca, visão turva e taquicardia.

Devido ao agravamento do quadro de saúde, ele foi transferido para o Instituto Couto Maia, em Salvador, onde permaneceu internado até o óbito.

Casos de intoxicação

O grupo foi contaminado após consumir um drink feito com vodka durante uma festa de noivado ocorrida no último domingo, 28. Apenas Vinícius consumiu o produto em outra circunstância. No entanto, ambas bebidas foram compradas no mesmo depósito de bebidas da cidade.