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Mutirão nacional do INSS antecipa perícias médicas; veja como agendar

Iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de esper

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/03/2026 - 7:52 h

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Ação será realizada nos dias 28 e 28 em todo o país
Ação será realizada nos dias 28 e 28 em todo o país -

O Ministério da Previdência Social, em parceria com a Perícia Médica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realiza, neste fim de semana, dias 28 e 29 de março, um mutirão nacional para atender mais de 37 mil segurados que aguardam a concessão de benefícios por incapacidade e assistenciais.

As perícias, com o objetivo reduzir o tempo de espera nas análises, serão realizadas tanto de forma presencial quanto por meio da chamada perícia conectada, modalidade de teleatendimento que amplia o acesso aos serviços, especialmente em regiões com escassez de médicos peritos.

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Segundo o órgão, a perícia conectada segue os mesmos princípios de segurança do atendimento presencial, garantindo privacidade, sigilo e autonomia do perito na decisão sobre a modalidade de atendimento.

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Durante os atendimentos, será avaliada a existência de doença ou lesão, além da comprovação de incapacidade para o trabalho, que pode ser temporária ou permanente. Ao todo, 132 agências da Previdência Social participam do mutirão em todo o país.

Como agendar

Os segurados interessados em antecipar a perícia podem agendar o atendimento pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou pelo Meu INSS, acessível via site ou aplicativo.

Após a confirmação do agendamento, é necessário comparecer à agência da Previdência Social na data e horário marcados.

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Tags:

INSS mutirão pericia medica

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