Namorar homens que ganham 1 salário mínimo pode envelhecer mais rápido

- Foto: Getty Imagens

Se relacionar com um parceiro que ganha até um salário mínimo pode influenciar na maneira em que as mulheres envelhecem e estresse financeiro pode ter um impacto significativo na saúde e bem-estar dos indivíduos. É o que aponta uma pesquisa recente, que revelou que

A pesquisa, desenvolvida por um site de relacionamentos para encontrar sugar daddies, em parceria com a plataforma científica BioMed Central, entrevistou 500 mulheres com idades entre 22 e 37 anos. As participantes foram divididas em dois grupos.

O primeiro incluiu 250 usuárias do site que costumam se relacionar com homens ricos e mais velhos. Já o segundo grupo foi formado por 250 mulheres que, atualmente, estão em um namoro ou casamento com homens que ganham um salário mínimo ou menos por mês.

Leia também:

>> Bahia tem mais de 340 mil "sugar babies", aponta levantamento

>> Justiça condena criminosos filiados a facção por crimes no Subúrbio

Alguns artigos e estudos científicos exploram os efeitos do estresse financeiro na saúde. Um deles, conduzido pela HealthyWomen, destacou que esse fator pode desencadear uma série de problemas de saúde nas mulheres, incluindo ganho de peso, disfunções na tireoide e doenças autoimunes.



A pressão financeira também pode manifestar-se por meio de sintomas físicos, como dores de cabeça, ansiedade e dificuldades para dormir. Esses efeitos tendem a ser mais intensos nas mulheres, devido às responsabilidades que muitas vezes elas assumem.

Hipergamia

Essa realidade pode estar relacionada à tendência de hipergamia, um tipo de relacionamento no qual há uma atração por indivíduos de níveis socioeconômicos superiores. A ideia, nesse caso, é procurar um companheiro com um status mais elevado que o da própria pessoa.