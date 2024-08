Naufrágio de embarcações deixa três garimpeiros mortos

Caso aconteceu em rio do interiordo Amazonas - Foto: Divulgação

O naufrágio de uma embarcação do tipo draga e um barco rebocador no rio Altiparanã, afluente do rio Solimões, resultou na morte de três garimpeiros e no desaparecimento de outras duas pessoas, na madrugada de domingo, 18. O caso aconteceu entre os municípios de Jutaí e Fonte Boa, no interior do Amazonas.

O barco rebocador teria colidido com um tronco, causando um buraco na draga e levando ao afundamento das embarcações, de acordo com o g1. Os três homens mortos e as outras duas pessoas desaparecidas estariam dormindo na draga no momento do naufrágio.

As vítimas desaparecidas estão sendo procurados por familiares, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, Guarda Municipal e moradores de Jutaí.