Criança e duas mulheres morrem em batida entre carro e VLT

O carro estava atravessando a linha férrea, momento no qual foi atingido e arrastado pelo VLT - Foto: Davi César/SVM

Três passageiros de um carro morreram após o veículo ser atingido por um vagão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Fortaleza. Havioa cinco passageiros e todos ficaram presos às ferragens; a motorista e outra pessoa foram retiradas com vida.

O acidente aconteceu na última quinta-feira, 15, por volta das 10h30, na avenida Treze de Abril, entre as estações do VLT da Borges de Melo e do Vila do União, no bairro Aeroporto.

Leia mais:

>> Jerônimo autoriza metrô a buscar energia elétrica fora da Coelba

>> Em construção, maior estátua católica do mundo custará fortuna

>> Projeção de demanda sobe e BYD deve ampliar planta em Camaçari

Segundo informações de testemunhas, o carro estava atravessando a linha férrea, momento no qual foi atingido e arrastado pelo VLT.



O carro tinha cinco passageiros: dois adultos, duas idosas e uma criança. Uma idosa, uma adulta e a criança tiveram o óbito constatado pelo Corpo de Bombeiros ainda no local. A outra idosa e a outra adulta, que dirigia o carro, foram retiradas do carro com vida.

Em nota, Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), que é responsável pelo VLT, disse que o carro avançou a linha férrea no momento que o trem passava. A empresa também afirmou que "as sinalizações do local estavam em funcionamento no momento do acidente".

A operação de resgate das vítimas foi encerrada às 13h12, com a retirada dos sobreviventes e dos mortos das ferragens do carro.