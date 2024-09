Neymar e Felipe Neto entram na mira da Justiça por relação com site de apostas

Neymar está entre os famosos que cederam imagens para plataforma de apostas - Foto: AFP

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores mostrem seus contratos firmados com a empresa de apostas Blaze, após um desempregado carioca dizer ter perdido as economias de toda sua vida após ter apostado na plataforma.

A decisão, publicada em agosto pela 5ª Vara Cível da Regional da Leopoldina, em processo aberto por Erick Paiva, deu até 15 dias para que os contratados exibam a documentação. Por outro lado, negou, por ora, o pedido de exibição dos extratos de suas contas digitais.

O autor da ação alega que a Blaze promove ganhos extraordinários em suas plataformas, com vídeos e divulgações feitas por influenciadores que mostram que a obtenção de uma renda extra colocando dinheiro nos jogos seria algo certo.

O homem diz que, após assistir vídeos divulgados por Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores, resolveu colocar R$ 62 mil para apostar na Blaze. Ele afirma, entretanto, que começou a perder todo o capital investido, e que isso era diferente do que era divulgado pelos influenciadores.

Ele então diz que encontrou vídeos na internet de influenciadores dizendo que ludibriaram os seguidores, pois nos vídeos de divulgação mostravam uma conta de treinamento da Blaze.



O próprio homem que abriu o processo afirma que conseguiu utilizar essa plataforma de demonstração, com vídeo registrado no processo, onde aumentou um investimento fake de mil euros para mais de um milhão

Os advogados de Erick apontam que ele se viu movido pelo alto grau de ganho e confiabilidade passado pelos influenciadores, que cederam sua imagem, afeição e aceitação para gerar nele e no público uma sensação de confiança e satisfação. Foram anexados prints de posts de Neymar, Felipe Neto e outros para comprovar.