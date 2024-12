No dia do aniversário dela, filho mata própria mãe

Marly Paes Castro, de 63 anos, foi morta no dia do aniversário - Foto: Reprodução

Raphael Paes Castro, de 33 anos, foi preso em flagrante, acusado de matar a própria mãe em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Familiares contam que o homem estava em surto psicótico quando cometeu o crime, realizado no último domingo, 17.

A vítima, Marly Paes Castro, de 63 anos, morreu no dia de seu aniversário, no apartamento que morava com o filho, no condomínio Bora Bora.

De acordo com a Policia Militar (PM), na tarde do domingo, agentes foram acionados após moradores terem encontrado o corpo dentro do apartamento. Os vizinhos disseram qua ouviram gritos de socorro da mulher no meio da madrugada.

O homem recebeu os policiais e foi preso acusado de ser o assassino da própria mãe. Ele foi encaminhado a delegacia.

Que chegava para a festa, era recebido com a triste notícia. Uma vizinha disse o que obseervou: "Vi o pessoal chegando, porque ia ter uma festa pra ela, chorando, os presentes caindo no chão, porque tiveram a notícia. Foi muito triste", disse a senhora.

Raphael tem o histórico de treanstorno bipolar e, de acordo com os familiares, teve mais um surto na delegacia. Uma parente disse que ele chegou a ser internado mais de três vezes após o diagnóstico.

"Fora do surto, eles eram muito próximos. Minha preocupação agora é como que vai ser quando ele voltar do surto, porque ele não vai aguentar processar o que ele fez. Agora, ele tá fora da realidade", afirmou Fabiana.

O caso está sob a investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e o corpo de Marly foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro.