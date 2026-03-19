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VAI CHOVER!

Nordeste em alerta: frente fria fecha o verão com risco de temporais

Segundo a Climatempo, a quinta-feira, 19, apresenta tendência de intensificação das precipitações ao longo do dia

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/03/2026 - 6:55 h | Atualizada em 19/03/2026 - 7:08

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Segundo a Climatempo, a quinta-feira, 19, apresenta tendência de intensificação das precipitações ao longo do dia
Segundo a Climatempo, a quinta-feira, 19, apresenta tendência de intensificação das precipitações ao longo do dia -

O último dia do verão no Brasil será marcado por mudanças significativas no tempo. A combinação entre uma frente fria, temperaturas elevadas e altos índices de umidade deve provocar chuvas volumosas em diversas regiões do país, com acumulados que podem chegar a 100 milímetros.

Segundo a Climatempo, a quinta-feira, 19, apresenta um cenário de instabilidade atmosférica generalizada, com tendência de intensificação das precipitações ao longo do dia. Em várias localidades, as chuvas devem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de temporais isolados.

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Nordeste

No Nordeste, seis estados devem registrar precipitações significativas, ampliando o alcance do sistema que atua sobre o país.

Sul

No Sul, a atuação de um cavado — sistema que favorece a formação de nuvens carregadas — somada à umidade elevada, aumenta a intensidade das chuvas especialmente no Paraná e em Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, há previsão de precipitações entre moderadas e fortes em áreas do nordeste do estado, na Serra e no litoral norte, enquanto outras regiões devem registrar chuva mais irregular.

As rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 50 km/h, principalmente no território gaúcho e no sul catarinense. Apesar disso, as temperaturas seguem em elevação, com sensação térmica mais amena em áreas serranas e litorâneas.

Sudeste

No Sudeste, todos os estados devem enfrentar instabilidade, com risco de temporais e volumes expressivos de chuva.

Norte

Já no Norte, a previsão indica condições semelhantes, com pancadas frequentes e possibilidade de eventos mais intensos em toda a região.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste também entra no radar das chuvas fortes, impulsionadas pela combinação de calor e umidade.

Ao todo, 22 estados estão sob alerta para chuvas intensas nesta quinta-feira.

Nordeste:

  • Bahia
  • Maranhão
  • Piauí
  • Ceará
  • Rio Grande do Norte
  • Pernambuco

Sul:

  • Paraná
  • Santa Catarina

Sudeste:

  • São Paulo
  • Rio de Janeiro
  • Minas Gerais
  • Espírito Santo

Centro-Oeste:

  • Mato Grosso
  • Goiás
  • Mato Grosso do Sul

Norte:

  • Amazonas
  • Pará
  • Acre
  • Rondônia
  • Roraima
  • Amapá
  • Tocantins

Diante desse cenário, há risco de transtornos como alagamentos, ventos fortes e desconforto térmico, especialmente nas áreas urbanas. Autoridades recomendam atenção redobrada da população durante os períodos de chuva mais intensa.

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Tags:

Chuva Nordeste verão

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