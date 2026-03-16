ESQUENTOU
Salvador terá calor intenso na última semana de verão
Previsão considera temperaturas de segunda-feira, 16, até domingo, 22
Por Luiza Nascimento
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A última semana de verão em Salvador será de calor intenso, de acordo com a previsão da Defesa Civil (Codesal). Entre segunda-feira, 16 e domingo, 22, é esperada uma temperatura entre 24ºC e 34ºC.
O verão termina oficialmente na sexta-feira, 20, o que significa que a passagem para o outono também promete termômetros elevados.
Ao longo dos dias, é esperado um tempo parcialmente nublado, com ventos moderados vindos do Oceano Atlântico, o que pode favorecer o aumento da nebulosidade. As rajadas podem chegar a 2KM por hora, com pouca probabilidade de chuva.
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Veja previsão detalhada:
Segunda-feira, 16
- Sol entre nuvens
- Baixa chance de chuva: 10%
- Ventos: cerca de 25 km/h (moderados)
- Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 34 °C
- Sensação de calor ao longo do dia
Terça-feira, 17
- Sol com algumas nuvens
- Chance de chuva: 20%
- Ventos: 24 km/h (moderados)
- Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 34 °C
Quarta-feira, 18
- Sol entre nuvens
- Chance de chuva: 15%
- Ventos: 27 km/h (moderados)
- Temperatura: mínima de 24 °C e máxima próxima de 32–33 °C
- Dia quente, com leve ventilação
Quinta-feira, 19
- Sol e nuvens ao longo do dia
- Chance de chuva: 30% (maior da semana)
- Ventos: 27 km/h (moderados)
- Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 33 °C
Sexta-feira, 20
- Sol entre nuvens
- Chance de chuva: 20%
- Ventos: 26 km/h (moderados)
- Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 34 °C
Sábado, 21
- Sol com algumas nuvens
- Chance de chuva: 20%
- Ventos: 29 km/h (moderados, um pouco mais fortes)
- Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 33 °C
Domingo, 22
- Sol e nuvens
- Chance de chuva: 20%
- Ventos: 22 km/h (moderados)
- Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 33 °C
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