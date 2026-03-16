Salvador terá calor intenso na última semana de verão

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- Foto: Reginaldo Rigueira/Ag. A TARDE

A última semana de verão em Salvador será de calor intenso, de acordo com a previsão da Defesa Civil (Codesal). Entre segunda-feira, 16 e domingo, 22, é esperada uma temperatura entre 24ºC e 34ºC.

O verão termina oficialmente na sexta-feira, 20, o que significa que a passagem para o outono também promete termômetros elevados.

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Ao longo dos dias, é esperado um tempo parcialmente nublado, com ventos moderados vindos do Oceano Atlântico, o que pode favorecer o aumento da nebulosidade. As rajadas podem chegar a 2KM por hora, com pouca probabilidade de chuva.

Veja previsão detalhada:

Segunda-feira, 16

Sol entre nuvens

Baixa chance de chuva: 10%

Ventos: cerca de 25 km/h (moderados)

Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 34 °C

Sensação de calor ao longo do dia

Terça-feira, 17

Sol com algumas nuvens

Chance de chuva: 20%

Ventos: 24 km/h (moderados)

Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 34 °C

Quarta-feira, 18

Sol entre nuvens

Chance de chuva: 15%

Ventos: 27 km/h (moderados)

Temperatura: mínima de 24 °C e máxima próxima de 32–33 °C

Dia quente, com leve ventilação

Quinta-feira, 19

Sol e nuvens ao longo do dia

Chance de chuva: 30% (maior da semana)

Ventos: 27 km/h (moderados)

Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 33 °C

Sexta-feira, 20

Sol entre nuvens

Chance de chuva: 20%

Ventos: 26 km/h (moderados)

Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 34 °C

Sábado, 21

Sol com algumas nuvens

Chance de chuva: 20%

Ventos: 29 km/h (moderados, um pouco mais fortes)

Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 33 °C

Domingo, 22